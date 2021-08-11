التعليم تكشف موعد فتح تطبيقات التابلت لطلاب الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم فتح تطبيقات جهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة 2021، عقب إعلان نتيجة الامتحانات منتصف أغسطس الحالي، موضحا أنّ التابلت سيصبح ملكا للطالب في مرحلة التعليم الجامعي، بعد غلق جميع التطبيقات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، بهدف منع أي محاولات للغش وتسريب الامتحانات.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أنّ آخر موعد للتقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غدا الخميس الموافق 12 أغسطس الحالي، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنّ البرنامج يقدم منحا دراسية لـ140 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة، من جميع محافظات مصر للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنّ المنح تمكّن الطلاب من الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وحال عدم ملء البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل، يجب التأكد من إكمال البيانات وإتمام التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.

وحثّ وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين والإداريين، بالتعرف على كيفية توفير الحماية للطفل من المخاطر في المنزل، من خلال بعض النصائح المهمة التي تقدمها ورشة عمل نهضة مصر مع بنك المعرفة المصري الخميس المقبل.

"التعليم": درجات طلاب الثانوية العامة 2021 مطمئنة

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 في الفترة من 15 أغسطس حتى 18 أغسطس، وإعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، موضحة أنّ الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة، ويجب عدم الالتفات لما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مؤشرات الدرجات التي حصل عليها.