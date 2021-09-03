«مسلم» يقترح تعيين مدرب عام ليساعد موسيماني: «الفرقة فاكة ومفيش روح»

انتقد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، أداء بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مستنكرًا تراجع ضغط هجوم النادي الأهلي، مشددًا على أن الاهلي يحتاج لمهاجمين، وأن المهاجم يسبب توازنا في الملعب، وأن هذا التوازن «بيريح» الدفاع.

وطالب «مسلم»، خلال لقائه مع الإعلامي إسلام صادق، في برنامج «البريمو» المذاع عبر فضائية «TEN»، برجوع أحمد عبدالقادر كصانع ألعاب في الأهلي مرة أخرى، منتقدًا لعب بعض لاعبي الاهلي في غير مراكزهم، مضيفا «عمري ما شفت الشحات تألق في الناحية الشمال ولا كهرباء في اليمين وهما مصرين».

مسلم: موسيماني مبيعرفش يغير ويجب تعيين مدرب عام

وتسائل «مسلم»: «فرق إيه فايلر على موسيماني.. مفيش غير رمضان صبحي اللي خرج»، معتبرًا أن فايلر أفضل من موسيماني.

وأشار رئيس تحرير «الوطن»، إلى أن الرد على من ينتقد موسيماني، كان بالمطالبة للنظر للنتائج، موضحا «موسيماني بيدرب كويس وبيشتغل على الفرقة المنافسة كويس لكن مبيعرفش يغير».

واقترح «مسلم» تعيين مدرب عام لمعاونة موسماني مفضلًا تعيين الكابتن ضياء السيد، مشددًا على حاجة النادي الأهلي لمدرب عام له شخصية قوية.

فرقة الأهلي فاكة شوية

وتابع: «فرقة الأهلي فاكة شوية ومفيش روح وأنا رأيي أن سيد عبدالحفيظ حصل في عهده 5 كوارث كانوا كفيلين أنه يتغير» مقترحًا أن يتم تعيين مديرًا للكرة قريبا من الجيل الحالي مثل وائل شيتوس ومحمد شوقي وعماد متعب ووائل جمعة، «الجيل ده هيقدر يستوعب الجيل ده والأزمات الفجة اللي حصلت مكنتش هتحصل».

وتساءل: «ليه الأهلي آخر ربع ساعة دايما مرتبك»، معتبرًا أن «المدرب مرزق ومحظوظ ولكن جبان بيلاعب بيراميز بـ 3 دفاع وهو في أسوأ حالاته في الكنفدرالية وجوزيه الله يمسيه بالخير كان بيعمل التغيير يقلب الفرقة.. قولي موسيماني طور مين من آداء اللعيبة؟؟».

وأثنى «مسلم»، على اختيار رئيس النادي الأهلي لموسيماني وقتها، نظرًا لخبرته الأفريقية مطالبًا بتوفير الظروف المناسبة والطاقم المناسب له.

ظاهرة ترجيع الكرة بقت غريبة

وانتقد محمود مسلم، ما ذكره المدير الفني للأهلي «قال إنه عمل محمد شريف راس حربة واللي عمل كده حلمي طولان.. وأحنا كنا جشعين وعاوزين ناخد بطولات» معتبرًا أن كارثة الأهلي كانت في الـ8 مباريات الأخيرة «لو الأهلي كان كسب الـ10 ماتشات كان كسب الدوري.. عيب على الأهلي مكلفوش حد في الأهلي يعرفه».

كما انتقد محمود مسلم ظاهرة «ترجيع الكرة لورا في الأهلي»، معتبرًا أنها ظاهرة «بقت غريبة جدا واللعيبة كلها بترجع الكورة لورا»، مقترحًا تعيين مدرب عام مصري قوي ليساعده في التغيرات.