تقرير يكشف ترتيب السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعا خلال يوليو

سجل معدل مبيعات السيارات «الملاكي» ارتفاع داخل السوق المحلي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة وصلت إلى 43% بعدد 17 ألف و869 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020، حيث سجل 12 ألف و 466 وحدة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وترصد السطور التالية قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال شهر يوليو الماضي، ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامات تجارية للسيارات «الملاكي» داخل السوق المحلي تتنافس على الأكثر مبيعا؛ وهي بالترتيب:

-«هيونداي» ارتفع معدل مبيعاتها شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 2433 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020 حيث سجلت عدد 1150 وحدة.

-«كيا» بارتفاع في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت عدد 1798 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت عدد 1068 وحدة.

-«أم جي» ارتفاع في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 1711 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020 حيث سجلت 1005 وحدة.

-«نيسان» سجلت ارتفاع في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 1633 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت 1470 وحدة.

-«تويوتا» ارتفاع في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 1623 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت 1432 وحدة.

-«شيري» ارتفاع في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 1332 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت 704 وحدة.

-«فيات» ارتفاع في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 1260 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت 886 وحدة.

-«شيفروليه» سجلت انخفاض في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 953 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت 1325 وحدة.

-«سوزوكي» سجلت ارتفاع في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 892 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت 72 وحدة.

-«رينو» انخفاض في معدل مبيعات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت 571 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو من العام 2020، حيث سجلت 1090 وحدة.