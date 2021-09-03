بسبب قرص حفظ الغلال .. مصرع فتاة وإصابة ربة منزل فى سوهاج

لقيت فتاة مصرعها، عقب وصولها مستشفى طهطا العام، شمال محافظة سوهاج، أثناء محاولة إسعافها على خلفية تناولها قرص يستخدم لحفظ الغلال، بطريق الخطأ، وفي واقعة مماثلة أُصيبت ربة منزل تقيم بدائرة مركز طما بحالة إعياء، وتم نقلها للمستشفى إثر تناولها طعام دون غسل يديها بعد أن وضعت أقراص حفظ الغلال داخل كمية من حبوب القمح، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

مديرية الأمن تتلقى إخطارا بالواقعتين

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول «نجاه. ع.ا»، 15 سنة، طالبة وتقيم بدائرة المركز، إلى مستشفي طهطا العام، مصابة بحالة إعياء وقيئ وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، إثر تناول مادة سامة.

بسؤال المذكورة بعد وصولها للمستشفى وقبل وفاتها، قررت بأنه أثناء تواجدها بمنزلها تناولت قرص لحفظ الغلال بطريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، بسؤال شقيقتها وجدتها، تقيمان بدائرة المركز، أيدتا ما جاء في رواية الفتاة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إصابة ربة منزل بإعياء وقيئ إثر تناول مادة سامة

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طما بوصول المدعوة «سكينة.ع.م»، 54 سنة ربة منزل، تقيم دائرة المركز، إلى مستشفى المركزي بطما، مصابة بحالة إعياء وقيئ إثر تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤال زوجها المدعو «محمد.س.ا»، 59 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابة المذكورة عقب قيامها بوضع قرص لحفظ الغلال داخل كمية من الغلال بالمنزل وتناولها الطعام دون غسل يدها، ونفي الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.