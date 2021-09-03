شعر بإعياء عقب المرافعة.. وفاة محام بهبوط الدورة الدموية في سوهاج

شعر محام يقيم بدائرة قسم فيصل محافظة الجيزة، بحالة إعياء وألم في الصدر، عقب الانتهاء من مرافعته في أمام محكمة المنشاه الجزئية جنوب محافظة سوهاج، في قضية نزاع على قطعة أرض، وتم نقله إلى مستشفى المنشاه المركزي، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود إشارة من مستشفى المنشاه المركزي، بوصول «باسم.م.ا»، 31 سنة محام، يقيم بدائرة قسم فيصل محافظة الجيزة، مصاباً بحالة إعياء شديد وألام بالصدر، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال «ناصر.ع.ع»، 50 سنة، محام ويقيم بدائرة مركز جهينة كان برفقته، قرر بأنه أثناء تواجدهما بقاعة محكمة المنشاه الجزئية للمرافعة في قضية خلاف علي أرض زراعية، موكلين بها، وعقب انتهاء الجلسة شعر المذكور بحالة إعياء شديد على إثرها قاما بالتوجه لمستشفى المنشاه المركزي، إلا أنه توفي، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.