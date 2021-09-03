بدء الغلق الكلى لمنزل الدائرى القادم من المريوطية لـ«البحر الأعظم»

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم، من اليوم الجمعة، ولمدة 21 يوما «حتى صباح يوم الجمعه 24 سبتمبر الجاري»، للقيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الـ24 ساعة.

التنسيق مع الجهات المعنية

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المهندس طه عبد الصادق، رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أى معوقات، مشيراً إلي أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى بنحو:

القادم من الطريق الدائرى لـ«المريوطية»

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس، تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى «قبل المنزل المطلوب غلقه» واستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم باتجاه نفق عباس.

وسائل أمن صناعى وحواجز فسورية وإضاءة بمحيط العمال

ومن جهتها، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

تعين الخدمات المرورية لمسار التحويلة

كما ستعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.