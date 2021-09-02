غلق كلي لمنزل الطريق الدائري القادم من المريوطية لمدة 21 يوما

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائري القادم من المريوطية إلى شارع البحر الأعظم، وذلك في إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريقي الأوتوستراد وحتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق، وهو ما يستلزم غلق كلي لمنزل الطريق الدائري القادم من المريوطية والمؤدي لـ«البحر الأعظم» لمدة 21 يوما، تبدأ من الثامنة صباح غدٍ الجمعة 3 سبتمبر الجاري وحتى الجمعة 24 سبتمبر، على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الـ24 ساعة.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة، بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات، مشيراً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين، وهي كالآتي:

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري للقادم من المريوطية، وترغب في السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير اتجاه المنزل المؤدي لشارع ربيع الجيزي (الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه)، واستكمال السير لشارع ربيع الجيزي مرورا بميادين المنيب والطريق السطحي لكوبري والي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري والي، واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم اتجاه نفق عباس.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.