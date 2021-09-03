حملات لصيانة أعمدة الإنارة ورفع القمامة بقرى الغربية

أعطي اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم توجيهاته إلي مساعديه بدهان وتجميل 30 عمود إنارة بطريق البنوان دخميس، فضلا عن صيانة عدد 50 كشاف إنارة عامة على طريق المحلة الكبرى نمرة البصل بداية من مدخل الدائري فى اتجاه قرية سندسيس.

حملات صيانه دورية للأعمدة بكافة طرق ومراكز المدينة العمالية

كما شدد رئيس المدينة علي صيانة عدد 20 من أعمدة و كشافات الإنارة، فيما باشر العاملون بمجلس مدينة المحلة حملات النظافة ورفع الأتربة والقمامة بمدخل قرية الجابرية وبجوار سور مصنع تدوير القمامة ورفع المياه الموجوده بجوار سور المصنع كما تضمنت أعمال التطوير والنظافة بقرية محلة أبو علي، حملة نظافة وتجميل بالقرية بجوار المصالح الحكومية والمدارس وطريق المحله المنصوره القديم وبجوار مساكن منشية مبارك ومعهد الحوراني.

حملات نظافة مكبرة بطول الطريق الدائري

وفي قطاع شمال المحلة الكبرى الذى يضم الوحدات المحليه لسامول و البنوان و الشهيدى و دمرو، تم تنظيم حملة نظافة على الطريق الدائرى لمركز ومدينة المحلة واستكمل مسئولوا الوحدة المحلية لقرية شبرابابل حملة نظافة علي طريق «شبرابابل - المحلة»، و تم رفع كمية كبيرة من الأتربة و القمامه.

تكثيف حملات النظافه بقرى المركز و ذلك لرفع مستوى النظافه

وشدد رئيس المدينة في توجيهاته إلي النواب ورؤساء القطاعات على تكثيف حملات النظافه بقرى المركز و ذلك لرفع مستوى النظافه بشكل عام بمركز المحلة.