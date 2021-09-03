اللجنة العليا للضمور العضلي: الحقن للأطفال دون السنتين حاليا «فيديو»

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا للضمور العضلي بوزارة الصحة والسكان، إنه جرى حقن 23 حالة بعلاج مرض الضمور العضلي، حيث تكلف الحالة الواحدة الدولة ما بين مليوني إلى 3 ملايين دولار، وتستهدف الدولة علاج كل الحالات.

تسجيل 180 حالة.. منهم 44 حالة أقل من عامين

وأضاف طاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية خلود زهران، أنه جرى تسجيل 180 حالة، منهم 135 حالة تخطوا السن، و44 حالة تحت سن العاملين قابلين للعلاج، ويجرى فحص أوراقهم قبل حصولهم على العلاج.

وتابع عضو اللجنة العليا للضمور العضلي، أن عدد المترددين على المستشفيات بالمحافظات من أصحاب حالات الضمور العضلي، وصل إلى أكثر من 3635 حالة، ويتم تصنيفهم من قبل الاستشاريين حسب نوع الضمور، وفتح ملفات لهم، ومن ثم إجراء التحليل الجيني.

العلاج متاح لمن هم دون السنتين

وأوضح عضو اللجنة العليا للضمور العضلي، أن العلاج المتاح في الوقت الحالي لمن هم دون سن السنتين، مشددًا على ضرورة الكشف المبكر من أجل التعامل مع المرض.

وحول أعراض الضمور العضلي الشوكي، فهي تختلف وفقا لاختلاف الأنواع الأربعة، حيث يصيب النوع الأول الطفل تحت سن الـ6 أشهر، ويكون النفس أضعف من الطبيعي، وصوت بكائه ضعيفا، وحركات الرأس ضعيفة مع صعوبة في البلع وحركة اليدين والقدمين، ولا يمكنه الحركة، أما النوع الثاني فيظهر بعد الـ6 أشهر، حينها يبدأ الطفل في الوقوف ويسند رأسه لكنه يفقد هذه الحركات تدريجيا، وهناك النوع الأخف في الحدة وهو النوع الأخير ويظهر بعد سنتين، ويكون هو الأخف وطأة، وكل الحالات تقبل العلاج لكنه يختلف من نوع لأخر، ويستحسن العلاج للأطفال دون سن السنتين.