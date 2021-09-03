مستشار الرئيس: أكثر من 100 متحور لكورونا حول العالم «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك زيادة واضحة ومطردة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مقارنة بالشهرين الماضيين يوليو وأغسطس، وذلك سواء على مستوى الحالات التي ترصدها وزارة الصحة والسكان، أو الحالات الموجودة في المجتمع.

زيادة إصابات كورونا في الموجة الرابعة ليست شرطا

وحول إمكانية زيادة أعداد الإصابات في الموجة الرابعة مقارنة بالموجات السابقة بسبب التحورات، قال: «إكلينكيا وطبيا ووبائيا ليس شرطا، لكن المتحورات كثيرة في العالم، وجرى رصد ما يقرب من 100 متحور وأعتقد أن هناك متحورات أكثر من ذلك بكثير».

زيادة الإصابات بتبقى كل يوم أكتر من اللي قبله

وأضاف تاج الدين خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «الزيادة بتبقى كل يوم أكتر من اللي قبله، ونتحرك في الموجة الرابعة وحتى نصل إلى مستوى الثبات في أعداد الحالات اليومية، فإن ذلك يعرف بذروة الموجة، حيث تثبت الأعداد عدة أيام، كما هو معتاد في الموجات السابقة».

وتابع: «كلما مرّ الوقت وزاد انتشار المرض، كلما زادت احتمالية حدوث المتحورات، وعند المتابعة الميدانية والدراسة السريرية ندرس ما إذا كان المتحور قادرا على إصابة أعداد كبيرة من البشر، على غرار ما حدث مع متحور دلتا في الهند، كما ندرس أيضا تأثير المتحور في زيادة شدة الأعراض».

وأكد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في الحصول على اللقاحات وكان الحصول عليها من مصادر متعددة خطوة إيجابية شديدة، حيث لم تكن الشركات المنتجة توفر الكميات المطلوبة في التوقيتات المطلوبة، لكن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحصل على كميات كبيرة من اللقاحات.