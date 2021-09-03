أبرزها سحر على عظام ماشية.. حملة لتطهير المقابر من الأسحار بالفيوم

انتشرت حملات تطهير المقابر من الأسحار في قرى ومدن مراكز محافظة الفيوم المختلفة، حيث يجتمع شباب كل قرية وشيوخها ويتفقون معاً على تنظيف المقابر في أيام محددة، بعدما انتشرت ظاهرة دفن الأسحار في المقابر بصورة كبيرة، واستخراج آلاف الأسحار من عدة قرى، وأغلبها عبارة عن سحر على الملابس وعظام الحيوانات وعظام الموتى، بالإضافة إلى استخدام العرائس والدمى في عمل الأسحار، وكانت آخر تلك الحملات حملة شنها شباب وشيوخ قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية.

حملة لتطهير مقابر معصرة صاوي

وقال محمد محمود أحد أهالي قرية «معصرة صاوي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّهم كانوا يتابعون الأخبار ويرون ما يتم استخراجه من أسحار مدفونة حول المقابر، فقرر شباب القرية شن حملة تطهير مقابرهم من السحر ولكنهم ذهبوا أولاً إلى شيوخ القرية وأخذوا موافقتهم، بالإضافة إلى اتفاقهم على أن يقوم شيوخ القرية بإبطال مفعول الأسحار التي يعثرون عليها، وبالفعل انطلقت الحملة.

أغرب عمل.. أسحار على عظام ماشية

وكشف «محمود»، أنّهم قاموا بتنظيف المقابر من فوقها وفي محيطها ولم يفتحوا أي مقبرة، وفوجئوا بوجود عشرات الأسحار كان أغلبها على ملابس وملاءات أسرة وستائر، ولكن الأغرب بالنسبة لهم كان سحراً مكتوباً على قطعة عظام من ماشية ورُسم عليها نجمة داوود، موضحاً أنّ شيوخ القرية أكدوا أنّ الأسحار على تلك القطعة من عظام الماشية هو من أشد الأسحار سوءاً وأصعبهم حيث أنّه أحد أنواع السحر الأسود.

المرض والفراق أكثر أنواع الأسحار بالفيوم

وأوضح أنّ معظم الأسحار التي عثروا عليها كانت بالمرض، والكره والفراق بين الأزواج، وعدد من أسحار الجلب لرجال وفتيات، لافتاً إلى أنّهم عقب الانتهاء من الحملة، قاموا بتجميع تلك الأسحار ووضعها على الأرض ثم قام شيوخ القرية بإبطال مفعولها بقراءة القرآن الكريم عليها ثم حرقها.

تعيين حارس للمقابر لمنع استغلالها في الأسحار

وأشار إلى أنّهم قرروا الاستمرار في الحملة لحين الانتهاء من تطهير كافة المقابر واستخراج الأسحار الموجودة بها بالكامل، مع إتفاق أهل القرية بضرورة توفير حارس للمقابر حتى لا يقوم أحد باستغلال المقابر في دفن الأسحار والأعمال مرة أخرى.