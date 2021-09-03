باق ساعات قليلة..خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية ومعرفة النتيجة

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، والتي بدأت يوم الاثنين 30 أغسطس الماضي، على أن تستمر تلك المرحلة حتى غدا السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، وينتظر طلاب تلك المرحلة غلق باب التسجيل حتى يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية، ويستطيع الطلاب معرفة الكلية التي تم ترشيحها له وفق مجموعه وموقعه الجغرافي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية قبل ساعات من غلق التسجيل في المرحلة الثانية، وخطوات معرفة نتيجة التنسيق فور إتاحتها، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

- يقوم الطالب الراغب في تسجيل الرغبات الخاصة به في المرحلة الثانية بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات تنسيق المرحلة الثانية بالضغط على أيقونة «التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية.. اضغط هنا».

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على «اضغط هنا لتسجيل رغبتك».

- بعد ذلك يقوم الطالب باخيار «مدارس الثانوية العامة».

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري الخاص به، والموجود على استمارة النجاح التي تسلمها من المدرسة.

- ثم يقوم بإعادة إدخال الرقم الموجود أمامه على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب كليات المرحلة الثانية، والتي يمكن الاختيار بينها، ليقوم الطالب باختيار الرغبات وفق الترتيب الذي يريده.

- وبعد انتهاء الطالب من إدخال الرغبات التي يرغب بها، يقوم بالضغط على التالي ليتم عرض قائمة الرغبات التي قام باخيارها لمراجعتها والتأكد من صحتها.

- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل الرغبات الخاصة به على موقع التنسيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

- يقوم الطالب الراغب في معرفة النتيجة الخاصة به بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضعط على الأيقونة الخاصة بنتيجة المرحلة الثانية بالضغط على «اضغط هنا».

- ثم بعد ذلك يقوم الكالب بعد ذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- ثم تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق الخاصة به، والكلية التي تم ترشيحه لها، ويجب على الطالب طباعتها للاستعانة بها عند التقديم في الكلية.