الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد الماضي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، للشعب الثلاث، علمي علوم وعلمي رياضة الشعبة الأدبية، كاشفا الكليات الشاغرة للشعبة العلمية أبرزها كليات حاسبات ومعلومات وعدد من الكليات العلمية والنظرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تم حجزها كلها لكليات القطاع الطبي وهي كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وأماكن بكليات الطب البيطري لطلاب المرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق علمي علوم لكليات حاسبات ومعلومات الأسبوع المقبل

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأماكن الشاغرة لشعبة علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية 2021 هي الآتي كليات حاسبات ومعلومات، وكليات طب بيطري وكليات التمريض وكليات العلوم وكليات الزراعة وكليات الجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية وكليات الألسن وكليات الإعلام وباقي الكليات النظرية بمختلف الجامعات المصرية الحكومية.

نتيجة تنسيق علمي علوم لكليات حاسبات ومعلومات

وعن تنسيق شعبة علمي علوم بالنسبة لكلية حاسبات ومعلومات لتنسيق المرحلة الثانية 2021، فإنه سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي المقرر عقده للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات والحدود الدنيا للكليات الشعبة الأدبية والشعبة العلمية، وكذلك الإعلان عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة والكشف أيضا عن موعد انطلاقها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

ويواصل طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021، البحث عن تنسيق شعبة علمي علوم لكليات حاسبات ومعلومات خاصة وأن هناك أماكن شاغرة لهم.