انطلاق قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي «جاليا الثانية» بالدقهلية

دشنت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية، لتوقيع الكشف الطبي على 1406 مرضى على مدار يومين بقرية «جاليا الثانية» في مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باعادة تشغيل القوافل العلاجية لتقديم خدمة صحية للمرضى المستحقين بالمناطق البعيدة.

10 عيادات متخصصة

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنَّه وجه بتيسير قافلة علاجية مجانية لقرية «جاليا الثانية» خلال يومي 30، 31 أغسطس 2021، مشيرًا إلى أنَّ القافلة ضمت 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وأوضح «مكي»، أنَّ عيادة الباطنة وقعت الكشف الطبي على 314 مريضًا، وكشف عظام على 226، وجلدية 224، وأسنان 50، وجراحة 61، ونساء وتنظيم الأسرة 124 مريضة، ونفس العدد بالنسبة للأطفال.

تحاليل وأشعة للمرضى

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أنَّه تمّ إجراء 243 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 157 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، كما أقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، موضحًا أنَّه تمّ الكشف على 150 مريضًا ضمن الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنَّه تمّ تحويل 7 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، إضافة إلى 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، مختتمًا حديثه بتأكّيد استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى المستحقين.