الحكومة تستعد لموسم الأمطار بخطط طوارئ وإجراءات استباقية

بدأت الحكومة استعداداتها مبكرا لموسم الأمطار، وذلك من خلال اجتماع تنسيقي بمشاركة وزارت التنمية المحلية والري والكهرباء والإسكان والمحافظات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، داخل مقر الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، للاستعداد لموسم الأمطار، وناقش الاجتماع خطط الطوارئ والاستعدادات الاستباقية التي اتخذتها الجهات المختلفة لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

تطهير بالوعات الصرف الصحي

وكلف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الشركات التابعة بالمحافظات، بتنفيذ حزمة من الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، وشملت الإجراءات الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار، وإصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

استعدادات القاهرة لموسم الشتاء

وفي سياق متصل، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بالاستعداد لموسم الأمطار واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها، مشددة على أهمية المرور ومتابعة أعمال تجهيز وتطهير مخرات ومجرى السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول.

وشددت نائب المحافظ، على أهمية التأكد من الصلاحية الفنية للمعدات وسيارات الشفاطات والبدالات والنافوري والطلمبات المخصصة لسحب أي تراكمات للأمطاروالسيول والعمل على جاهزيتها، والعمل على تفادي أي تعطيل بالطرق والشوارع حال حدوث أمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.