منسق «حياة كريمة» بأسوان: قاربنا على تنفيذ مشروعات الصرف بنسبة 50%

قال الدكتور محمد صلاح منسق مشروع حياة كريمة في محافظة أسوان، إن المحافظة حصلت على نصيب كبير من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث جرى العمل على تطوير مراكز إدفو وكوم إمبو ونصر النوبة، بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين.

جلسات استماع لمعرفة حاجة الأهالي

وأضاف صلاح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنه جرى تنظيم جلسات استماع لمعرفة حاجة الأهالي، وتقسيمها إلى قطاعات مختلفة مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة.

وتابع منسق مشروع حياة كريمة في محافظة أسوان، بأن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي قاربت على 50%، كما أن بعض الأبنية التعليمية دخلت مرحلة التشطيب بنسبة 90%، لافتا إلى أنه جرى البدء في بناء مجمعات خدمية وزراعية، وهو ما يمثل طفرة حقيقية لكل القطاعات في المحافظة.

إدراج 165 مركز شباب لتطويرها

وأكد، ان اختيار القرى تم بناء على اختيار المراكز: «لدينا 3 مراكز يمثلها 31 قرية أم و315 نجع وكفر بما يمثل تجمعات ريفية، وكل المشروعات تعمل فيها بالتوازي، وجرى إدراج 165 مركز شباب يتم العمل على تطويرها بالتوازي، حتى تتم معدلات التنفيذ وفق الجدول المخصص».

وأشار، إلى أن عدم وجود صرف صحي كان أكبر مشكلة تواجدها المحافظة، لذلك فإن مشروعات الصرف مثلت طفرة وفرحة كبيرة للأهالي، موضحًا أنه جرى تطوير مراكز الشباب من أجل خدمة الشباب والعمل على تحقيق البطولات.