الخريطة الكاملة لأماكن انقطاع المياه في 3 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه في الجيزة، اليوم، عن قرية أبو رجوان للقيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 400 مم متعارض مع أعمال مشروع كوبري علوي فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين، وانقطاع المياه غدا السبت، عن عدد من المناطق في القاهرة، بسبب تحويل مسار خط مياه قطر 800 مللم من شارع الحرية بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم، وفي أشمون بالمنوفية سيتم انقطاع المياه لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد وربط الشوارع الفرعية على الخطوط الجديدة.

قطع المياه في الجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، عن انقطاع المياه عن قرية أبو رجوان، اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 4 من صباح السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 400 مم متعارض مع أعمال مشروع كوبري علوي فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقالت الشركه في البيان إنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ولطلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه في أشمون بالمنوفية

فيما أعلنت «مياه بالمنوفية»، أنها ستقوم بقطع المياه عن مناطق «شارع الجلاء - كفر زلابية - شارع الشهداء» بمدينة أشمون، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك لمدة 4 أيام، تبدأ غدا السبت وتنتهي الثلاثاء.

وأرجعت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، في بيان، أسباب انقطاع المياه إلى استكمال أعمال الإحلال والتجديد وربط الشوارع الفرعية على الخطوط الجديدة.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

قطع المياه في القاهرة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 13 منطقة بالمحافظة، نظرًا لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مللم من شارع الحرية بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم.

وأوضحت الشركة في بيان، أن التحويل يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «العزب بالمطرية، ومنطقة الألف مسكن، وعزبة شنودة البحرية، واستراحة الوزير، ومنشية التحرير، وميدان سفير، وميدان الإسماعيلية، وميدان تريومف ومتفرعاتهم، والمالطة، ومنطقة السبع عمارات ومتفرعاتها، وقاعدة المالطة الجوية، ومستشفى الجلاء، وأرض الجولف»، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدٍ السبت وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد ولمدة 14 ساعة.