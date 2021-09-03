دنيا سمير غانم لوالديها الراحلين: وحشتونى أوى ياحبايبي

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها، اليوم الجمعة، بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» عن والديها الراحلين الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، حيث حرصت «دنيا» على الدعا لهما بالرحمة والمغفرة.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم ارحمهم

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمعها بوالديها الراحلين عبر صفحتها الخاصة معلقة: «وحشتونى أوى ياحبايبي اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة».

تفاعل نجوم الفن والجمهور مع «دنيا»

فيما تفاعل عدد كبير من الجمهور والفنانين الذين دعوا لوالديها بالرحمة ومنهم: إدوارد وهند صبرى وفريال يوسف وأوس أوس ورانيا يوسف».

وفاة سمير غانم

يذكر أن الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز أصيبا بفيروس كورونا، ما أدى إلى نقلهما للمستشفي حتى تم إعلان خبر وفاتهما.

وكان الإعلامي رامي رضوان نعى الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما»

وقال رضوان: إن أسرة الفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم، (إيمي ودُنيا، وحسن الرداد بالإضافة له)، راضية بقضاء الله، وتحمد الله على كل شيء، «أكيد ربنا له حكمة في كده، ممكن الحكمة دي تكون غايبة عننا مش عارفين نشوفها دلوقتي بسبب مشاعر الحزن، بس ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وله في كل شيء حكمة».

مسلسل ملوك الجدعنة

يذكر أن أخر الأعمال التى شاركت بها الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل ملوك الجدعنة بجانب عمرو سعد ومصطفي شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف وعدد أخر من الفنانين ومن إخراج أحمد خالد موسي.