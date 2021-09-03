إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 4 مواطنين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي أمام قرية بدر، على طريق «مطروح - الإسكندرية»، الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى، وتبين أن جميعهم من محافظة الإسكندرية، وأخطر قسم شرطة الحمام اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وتفاصيل حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الحمام المركزى «هالة محمد عبدالسلام حسن، 46 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكريم أشرف جبر عثمان 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وهالة أشرف جبر عثمان 19 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وسميرة أشرف جبر عثمان 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه في الجسم».

استكمال الفحوصات الطبية.. والشرطة تعاين الحادث

ويجرى فريق الإنتشار السريع في قسم الطوارىء بمستشفى الحمام المركزي استكمال الفحوصات الطبية الشاملة لجميع المصابين من الأشعة والتحاليل، وتلقى العلاج اللازم، وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي وجارى المعاينة وفحص الحادث والإستماع إلى المصابين حالة سماح حالتهم الصحية بذلك، ورفع تقرير مفصل للنيابة العامة والتى وتولت التحقيق.