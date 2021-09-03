وفاة «طوكيو» تغضب عشاق مسلسل La casa de papel الجزء الخامس

بعد ساعات من عرض منصة «نتفليكس»، اليوم الجمعة، حلقات مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، تصدر العمل الدرامى الإسباني الشهير «تريند» منصات التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم، وذلك بسبب المفاجأت التي حملها المسلسل للمشاهدين.

وتم عرض 5 حلقات من مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، ضمن المجلد الأول للموسم الخامس والأخير، بينما يحتوى المجلد الثاني المقرر طرحه في ديسمبر المقبل على آخر 5 حلقات من الموسم الذي يعتبر نهاية السلسلة التي تعلق بها الجمهور منذ 2017.

غضب جماهيرى من موت «طوكيو» في مسلسل La casa de papel الجزء الخامس

مفاجأت عدة شهدها مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، كان بعضها غير سار بالنسبة للجمهور الذي عبر عن غضبه من خلال تدوينات على موقع «تويتر»، حيث حمل العمل صدمة جديدة لهم بوفاة «طوكيو» ضمن أحداث المسلسل، والتي تقوم بدورها الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو والتي تعلق بشخصيتها الجمهور بصورة كبيرة على مدار المواسم السابقة.

وعلق أحد المتابعين عن غضبه لموت «طوكيو»، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «كنا نتظر إعادة نيروبي للحياة، وها أنتم تقضون على طوكيو»، بينما قال آخر: «كنت أعلم انك ستقومون بذلك.. لماذا تفعلوا ذلك بنا».

وجاءت وفاة «طوكيو» في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، عندما بدأ الجيش في إطلاق النار على البنك وتدمير أحد أسطحه بقنبلة يدوية، ما أصاب هلسنكي بأضرار بالغة، حيث شاهد «البروفيسير» ذلك على شاشة التلفزيون، وأبلغ «طوكيو» بعدم دخول الغرفة لأنهم حال دخولهم سيقتلون على الفور.

ويقسم الفريق إلى قسمين، أحدهما يعتنى بالفريق من الداخل بينما يستخدم الفريق الآخر الرهائن لمساعدة شركائهم، بينما تدخل «طوكيو» و«مانيلا» و«دنفر» الغرفة من السقف المدمر، لندرك مع تلك الخطوة أن الحرب قد بدأت رسميًا.

ولم تكن «طوكيو» هى الشخصية الوحيدة التي غضب الجمهور بوفاتها، حيث رحلت «نيروبي» في الموسم الرابع من المسلسل، ومن قبلها «برلين» في الموسم الثاني، بعدما ضحى «الشخص» بحياته لمساعدة الآخرين على الهروب من دار سك العملة الملكية في إسبانيا بعد سرقتها الأولى، لكنه عاد «فلاش باك» في الموسمين الثالث والرابع، ولايزال المتابعين يأملون عودته في الموسم الأخير.

مؤلف مسلسل La casa de papel الجزء الخامس: نادم على قتل «برلين»

واعترف مؤلف المسلسل خافيير جوميز، بأنه نادم على قتل «برلين»، وفي حديثه مع المنشور الأسباني «El Mundo» قال: إن الوفاة كتبت بطريقة لا رجعة فيها، مضيفا: «لو علمنا أنه ستكون هناك فصول أخرى، لكنا فكرنا مليا في قتل برلين. ولكنه مات ولا توجد طريقة لإحيائه».