الإسكان: السيسي وجه بتوصيل الصرف الصحي لكل قرى الجمهورية في 3 سنوات

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إنه في عام 2014 كانت نسبة السكان المخدومين في الريف المصري من الصرف الصحي 12% فقط، لكن في بداية عام 2015 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي للقرى، لكي يرفع كفاءته من 12% إلى 100%، ولكي يتم رفع كفاءة الصرف الصحي من 12 إلى 100% فلن يستطيعوا القيام بهذا الأمر على مرحلة واحدة ولكن على عدة مراحل.

معايير لاختيار القرى ذات أولوية الوصول لها الصرف الصحي

وأضاف « الرفاعي»، خلال حواره في برنامج «القاهرة وناسها»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك عددًا من المعايير الواجب اتباعها عند تحديد مراحل تنفيذ تطوير بالصرف الصحي بالقرى، فتكون الأولوية للقرى القريبة من المجاري المائية، وذلك لأن تلك القرى تأخذ الصرف الخاص بها وتلقيه في أقرب مجرى مائي لتصرف فيه، والدولة لا يمكنها اللوم عليهم لأنهم ليس لديهم أي بديل، فلذلك يأخذون الأولوية لهذه القرى لمنع تلوث المجاري المائية.

وأشار معاون وزير الإسكان للمرافق، إلى أن ثاني أولوية هي القرى الموجود بها منسوب مياه جوية مرتفع، وثالثًا القرى ذات التعداد السكاني المرتفع، لأنه إذا حدث أي تلوث فيها فسيكون هناك آلاف من المواطنين مُعرضين للتلوث، مؤكدًا أنه في بداية عام 2021 تم رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 12 إلى 40%، وكان المخطط طبقًا لوزارة التخطيط العالي، الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحي في القرى إلى 100% عام 2030.

هناك توجيهات لزيادة الوعاء المائي لمصر

وتابع أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لخدمة الريف المصري، طالب من الانتهاء من تغطية الصرف الصحي على ثلاث سنوات فقط، كما أن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة منذ الستينات، على الرغم من تضاعف عدد السكان 5 أضعاف على الأقل، والدولة تحتاج إلى خلق مياه بديلة، موضحًا أنه كان هناك توجيهًا أن كل وزارة من الوزارات المعنية بالمياه تضع خطة لزيادة الوعاء المائي لمصر.

14 محطة تحلية مياه جار تنفيذهم والانتهاء منهم في 2022

وأوضح أن وزارة الإسكان عملت على عدد من البدائل، من ضمنها، البحرين الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى أن الدولة بدأت تتوسع في إنشاء محطات التحلية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وهناك 14 محطة جاري تنفيذهم، وسيتم الانتهاء منهم عام 2022، لينتجوا المياه، كما ذكر أن محطات التحلية خيار استراتيجي للزيادة السكانية التي تحدث كل عام، موضحًا أن مياه التحلية لن تستخدم في الزراعة، ولذلك سيتم توفير مياه نهر النيل للزراعة والصناعة والأنشطة الأخرى.