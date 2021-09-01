«القاهرة الجديدة»: 3500 وحدة شاغرة بمشروع «جنة» (حوار)

تعد مدينة القاهرة الجديدة، واحدة من أهم المدن، التي تضم عددا كبيرا من المشروعات السكنية، حيث تخدم قطاعا ضخما من المواطنين، فهي كغيرها من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتماما من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، لوفير حياة متكاملة داخلها.

افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات السكنية

وكانت مدينة القاهرة الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التي شهدت افتتاحا رئاسيا، لعدد من المشروعات السكنية، خلال الأيام الماضية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات السكنية داخل 4 مدن جديدة، من ضمنها مدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، ليستفيد منها جميع المواطنين.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم طرح وحدات سكنية عدة، ضمن مشروعات سكنية، داخل المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية الجاهزة، وفي انتظار طرح وحدات سكنية شاغرة داخل المدينة.

وأجرى «الوطن»، حوارا مع المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للتعرف على حجم استثمارات المشروعات السكنية الأخيرة التي تم افتتاحها داخل المدينة، والمدة الزمنية لتسليم الوحدات السكنية بالمشروع.

وإلى نص الحوار..

كم عدد المشروعات السكنية التي تم افتتاحها مؤخرا داخل المدينة؟

شهدت المدينة افتتاحا رئاسيا لعدد من المشروعات السكنية، شملت 62 عمارة بمشروع «سكن مصر» شمال السخنة، 80 عمارة بمشروع «الأندلس» غرب الجامعات من إجمالي 148 عمارة، وأخيرا 63 عمارة بمشروع «جنة» من إجمالي 376 عمارة.

ماذا عن حجم استثمارات المشروعات السكنية الأخيرة التي تم افتتاحها داخل المدينة؟

بلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات مشروع «جنة» نحو 3.5 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي لمشروع «سكن مصر»، نحو 434 مليون جنيه، وأخيرا سجل حجم استثمارات مشروع «الأندلس» غرب الجامعات مليار و36 مليون جنيه.

متى سيتم تسليم الوحدات السكنية بالمشروعات التي تم افتتاحها؟

حاليا يتم تسليم جميع الوحدات الجاهزة، وسيتم التسليم تباعا، وبالنسبة لوحدات مشروع «سكن مصر»، تم تخصيص عدد كبير من الوحدات السكنية، ويظل عدد قليل لم يتم تخصيصه حتى الآن، أما مشروع «جنة» هناك 3500 وحدة سكنية شاغرة بالمشروع، وجارٍ طرح 70 عمارة منهم للتخصيص، أى فى انتظار الإعلان.

كيف ترى الافتتاحات المتكررة للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة؟

افتتاح المشروعات السكنية داخل المدن الجديدة بشكل مستمر، يؤكد على أن الدولة تقفف إلى جانب المواطن، من حيث توفير السكن المناسب لكل الطبقات من المواطنين، وليس السكن فقط، بل توفير البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق، والخدمات أيضا من تعليم وأسواق، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، لكي يعيش حياة كريمة.

ماذا عن المشروعات السكنية التي سبق طرحها بالمدينة؟

شهدت المدينة طرح عدد من المشروعات السكنية مسبقا، منها مشروع «دار مصر»، بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث سيتم الانتهاء منهما بنهاية العام الجاري.