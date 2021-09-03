«شعراوي» يتابع جهود المحافظات لتوفير أراضي مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار حملات الأجهزة المختصة بالمحافظات لمواجهة أي مخالفات للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار المرض، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المواقع الخدمية وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، مشددا على ضرورة التعامل بكل حزم ضد المخالفين لإجراءات الدولة في هذا الشأن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمقر الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.

وتابع «شعراوي» مع محافظ الغربية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز زفتى، ومتابعة جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن البرنامج القومي لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة.

توفير أراضي مشروعات تطوير الريف

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور تقوم به الأجهزة التنفيذية بالغربية، في توفير الأراضي المطلوبة، مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لسرعة الانتهاء من توفير كافة قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف محافظات الجمهورية.

متابعة القيادة السياسية لتطوير الريف

وأشار «شعراوي» إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة ببرنامج تطوير الريف المصري والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، مشيرا إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لسرعة إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وأكد وزير التنمية المحلية على تقديم الدعم الكامل للمحافظة لتذليل أي معوقات أو تحديات، ومتابعة الوزارة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة، مشددا على أهمية المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الغربية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، وصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية كافة مراكز المحافظة لمنع وجود أي تراكمات للقمامة.

604 مشروعات بقيمة 2.8 مليار جنيه

من جانبه، عرض الدكتور طارق رحمي خلال الاجتماع، نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، والتي تبلغ 604 مشروعات بقيمة 2.8 مليار جنيه، تتنوع بين قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف والاتصالات، تم إنهاء 123 مشروعا منها، وجاري العمل في باقي المشروعات بنسبة إنجاز وصلت 18%، مشيرا إلى جولاته ومتابعته اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها، وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطنين.

إجراءات مواجهة فيروس كورونا

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالمحافظة، لمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتجنب الأماكن المزدحمة، مشيرا إلى التوجيهات التي أصدرها لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف عمليات التطهير لماكينات الصراف الآلي وأماكن تجمع المواطنين بصورة دورية ومستمرة.