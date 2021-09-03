نجل مريضة بكورونا يعتدي على الطاقم الطبي بحميات بسيون في الغربية

تعدى ابن مريضة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، على الطاقم الطبي في مستشفى حميات بسيون التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بالسب والقذف وإتلاف محتويات بعض أجهزة قسم العناية بالمستشفى بعد رفض دخولها وتحويلها إلى مستشفى بسيون المركزي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى حميات بسيون، تفيد بقيام أسرة مريضة بالاعتداء على الطاقم الطبي داخل المستشفى ما تسبب في تكسير وإتلاف بعض الأجهزة.

المريضة مصابة بفيروس كورونا وحالتها الصحية متأخرة

وتبين من التحريات والمعاينة أن المريضة، مصابة بفيروس كورونا، وحالتها الصحية متأخرة ولابد من نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي لتوفير رعاية طبية لها أفضل، وأفراد أسرتها رفضوا وأصروا على دخولها بمستشفى حميات بسيون، وقاموا بالتعدي بالضرب والسب على أفراد الطاقم الطبي وتحطيم بعض الأجهزة الطبية بقسم العناية.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين يدعى «عمرو.م.ه.ح»، نجل المريضة أقدم على سب الطاقم الطبي والاعتداء عليه اعتقادًا منه بوجود تقصير وإهمال من الطاقم الطبي والمستشفى، ورفض دخول والدته العناية المركزة و حرر محضر وضبط المتهم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تشكيل لجنة للانتقال إلى مستشفي حميات بسيون للتحقيق في الواقعة

وقال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه بمجرد علمه بالواقعة كلف الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات بتشكيل لجنة والانتقال إلى مستشفي حميات بسيون للتحقيق في الواقعة ودعم الطاقم الطبي بالمستشفى، وتوفير الرعاية الصحية والطبية للسيدة في مستشفى بسيون المركزي.

واستنكر نقابة الأطباء بالغربية الواقعة، وقال الدكتور بهاء توفيق، المستشار القانوني لمجلس النقابة، إن الاعتداء على الأطباء أمر مرفوض، وغير مقبول، مشيرًا إلى أن الأطباء يبذلون جهدًا عظيمًا خلال هذه الفترة ويعملون في ظروف صعبة من أجل مصلحة المرضى.

وأضاف، أن ما حدث في مستشفى حميات بسيون أمر بالغ الخطورة، ويجب التصدي بكل حسم وحزم للتجاوزات ضد الأطباء: «لا يعقل أن يكون جزاء الطبيب الذي يخدم المرضى أن يُقابل بالإهانة والضرب والشتم».