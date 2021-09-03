مستشار الرئيس: أتوقع تطعيم من 40 لـ60 مليون بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري

فسر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، الإقبال الكبير على التطعيم بلقاحات فيروس كورنا المستجد لثقة المواطنين، لاسيما وأن الدولة المصرية من أوائل دول العالم التي سعت إلى توطين اللقاحات، إضافة إلى الحملات الإعلامية المكثفة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتوقع تطعيم من 40 مليون إلى 60 مليون مواطن بنهاية العام الجاري.

الدولة استهدفت تطعيم أكبر قدر ممكن من المصريين

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «الغد»، أن الدولة استهدفت تطعيم أكبر قدر ممكن من الشعب باللقاحات اللازمة للحماية والوقاية والحد من انتشار المرض.

وتابع: ففي المرحلة الأولى من عمليات التلقيح كان هناك قلق عالمي بخصوص اللقاحات نتيجة لما ذُكر بشان تسجيلها بطريقة الطوارئ، وكان هناك أقاويل حول بعض الآثار الجانبية لها، لكن عندما توافرت، وأصبح هناك حالة من الاطمئنان عالميا ومحليا على قدرة اللقاحات وأمانها وقلة الآثار الجانبية، بدأ الإقبال الشديد على التطعيم.

حددنا فئات معينة للتطعيم العاجل

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، بأن الدولة المصرية حددت فئات معينة للتطعيم العاجل وفئات أخرى لا بد من تطعيمها حماية للمجتمع، مثل العاملين في السياحة والقطاع الطبي ومؤسسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

وأكد، أن دول العالم تتيح التطعيم لمن تخطى عمره 18 سنة، بالإضافة إلى بعض الأولويات الأخرى، مشيرًا إلى أن القلق من الحصول على لقاحات كورونا ظاهرة طبيعية، فالبعض يطلع على تقارير طبية نُشرت في وسائل إعلامية ومحلية وما ينشر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث بعض التطعيمات.