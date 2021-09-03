حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة السبت 4-9-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 4 سبتمبر، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على مناطق «مرسى علم، المجرى الملاحي، أبو سمبل» على فترات متقطعة، بنسبة تصل إلى 40% تقريبًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون حالة الطقس به معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر، فيكون معتدلًا، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.25 متر، وحركة الرياح فيه شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 25

الزقازيق 34 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 33 24

نخل 33 17

نويبع 35 29

طابا 34 25

كاترين 36 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 35 22

أسيوط 35 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبوسمبل 42 29

الوادي الجديد 39 28

شلاتين 41 28

أبورماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26