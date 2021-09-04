درجات الحرارة اليوم السبت 4-9-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 25

الزقازيق 34 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 33 24

نخل 33 17

نويبع 35 29

طابا 34 25

كاترين 36 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 35 22

أسيوط 35 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 39 28

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26

حالة الطقس اليوم في مصر

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية خفيفة الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، كما هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر واقصى جنوب الصعيد على مناطق «مرسى علم، المجرى الملاحي، أبو سمبل» على فترات متقطعة، بنسبة تصل إلى 40% تقريبا.