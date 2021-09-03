توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح ورطوبة والعظمى بالقاهرة 34

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. ومن المتوقع أن يشهد طقس الأحد تحسنا نسبيا، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.