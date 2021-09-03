تعرف على مصروفات الجامعة الألمانية في مصر 2021

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021-2022، بدأ أولياء الأمور يبحثون عن مصروفات الجامعة الألمانية في مصر 2021، والتي أعلنت عنها الجامعة بالتزامن مع إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لإتاحة فرصة للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للتعرف على مصروفاتها وبرامجها المميزة، وأوضحت الجامعة أنها انتهت من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.

تُسدد مصروفات الجامعة الألمانية في مصر 2021 على ثلاثة أقساط، طبقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لسداد المصروفات الدراسية والأوراق المطلوبة للتقديم للجامعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصروفات الجامعة الألمانية في مصر 2021:

خطوات تسجيل وتعديل وترتيب الرغبات للالتحاق بالجامعات الخاصة ومنها الجامعة الألمانية في مصر 2021

- الدخول على رابط تنسيق الجامعات الخاصة.

- يتم التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي لضمان نجاح عملية التسجيل.

- في حالة تسجيل الطالب على موقع إحدى الجامعات المصرية الأهلية من قبل، عليه مراجعة وتحديث واستكمال بيانات التسجيل بالدخول بالبريد الإلكتروني والذي يشمل اسم المستخدم وبالرقم القومي وكلمة المرور.

- يجب على الطالب إعادة تحديد واختيار كلمة مرور جديدة له.

- يستطيع الطالب المسجل لأول مرة أو الذي سجل من قبل، تحديث بياناته وتعديل الرغبات حتى موعد انتهاء التسجيل.

- يجب أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعلا وصالحا للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل.

- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل.

- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

- يُعتبر الطالب مسؤولا مسؤولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

- يجب على الطالب التأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.

- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناته دون علمه.

- يحق للطالب التسجيل في عدد يصل إلى 20 رغبة.

- يجب أن تكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج.

- سيتم مراجعة أوراق الطلاب المرفوعة على الموقع، ومراجعتها بشكل مبدئي.

الجامعة الألمانية تكشف شروط المنح الدراسية

وأكدت الجامعة الألمانية وهى إحدى الجامعات الخاصة في مصر، أنها تقدم عددا من المنح الدراسية الكاملة والجزئية كل عام لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها، حيث سيتم إعفاء الطلاب كليًا أو جزئيًا من الرسوم الدراسية خلال الدراسة بأكملها في الجامعة الأمريكية وتعتمد معايير القبول لأي برنامج للمنح الدراسية فقط على التميز الأكاديمي كمقياس رئيسي للقبول.

تعرف على نسبة الزيادة في مصروفات الجامعة الألمانية في مصر 2021 وعن نسب زيادة المصروفات الخاصة بالجامعات الخاصة 2021، كمصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021-2022، ومصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021، وغيرها من الجامعات الخاصة، أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنها تتراوح ما بين الكليات وبعضها البعض ما بين الـ5 و10%.