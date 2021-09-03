بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من أول أمس الأربعاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر سبتمبر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية الحكومية المقدمة من وزارة التموين كما يلي:

- يبلغ سعر لتر الزيت نحو 21 جنيهًا.

- وسجل سعر زيت 800 مللي نحو 17 جنيهًا.

- ويصل سعر مكرونة 1 كيلوجرام، إلى 6.90 جنيه.

- ويصل سعر مكرونة معبأة 500 جرام، إلى 3.50 جنيه.

- وسجل سعر الأرز نحو 8 جنيهات.

- وبلغ سعر أرز معبأ كيلو واحد نحو 8 جنيهات.

- ويصل سعر فول معبأ 500 جرام إلى 9.90 جنيه.

- وسجل سعر عدس مجروش معبأ 500 جرام، نحو 8 جنيهات.

- ويصل سعر دقيق كيلو واحد، إلى 6.50 جنيه.

- وبلغ سعر الخل 5%، نحو 4.25 جنيه.

- ويصل سعر صلصة 200 جرام، إلى 4.75 جنيه.

- وبلغ سعر شاي ناعم، نحو 3 جنيهات.

- ويصل سعر سكر معبأ كيلو واحد، 8.5 جنيه.

- وسجل سعر لبن جاف، نحو 17 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جم، بسعر 2.25 جنيه.

- وبلغ سعر صابون تواليت 125 جم، نحو 5.50 جنيه.

مقررات صرف السلع التموينية في أغسطس الماضي

وتحدث رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية عن نسب صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس مشيرا إلى أنها وصلت إلى 100%.‏

ولفت رئيسا الشركتين إلى عمل الوزارة على توفير احتاياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الشركات تصرف 28 سلعة لمنافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية.

كما أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يومياً ما يُصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة.