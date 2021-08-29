شركتا الجملة: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 100%‏ في أغسطس

أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏لمنافذ الصرف عن شهر أغسطس إلى 100%، وأشارا إلى أن ‏مخازن الشركات الـ 1500 مخزن تصرف استعاضات شهر ‏سبتمبر لأكثر من 37 ألف منفذ تمويني للمواطنين على بطاقات الدعم.‏

شركتا الجملة.. بدء استلام المنافذ التموينية السلع التموينية لشهر سبتمبر ‏المقبل

وأضاف رئيسا الشركتين أن الشركات تصرف 28 سلعة لمنافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية، وغيرها من السلع، مؤكدين توافر كل احتياجات المواطن على ‏بطاقة الدعم.‏

من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يومياً ما يُصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة، ‏وأشار كمال إلى وجود مخزون استراتيجي كبير من السلع يلبي ‏احتياجات المواطن، وأضاف أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتشديد على ‏تسيير حملات رقابية يومياً على منافذ صرف السلع التموينية لضمان ‏وصول الدعم إلى مستحقيه، وطالب أحمد كمال، معاون الوزير ‏والمتحدث الرسمي، المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يتلاعب في دعم ‏المواطنين الذي تدفع فيه الدولة سنوياً بالنسبة للسلع التموينية ما ‏يقارب 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليارات جنيه شهرياً.