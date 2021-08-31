السلع التموينية تعلن عن مناقصة محدودة لتوريد زيت خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة، رقم 6 لسنة 2022، وذلك /2021لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت الهيئة أن الحد الأدنى للمناقصة 3 آلاف طن زيت صويا وألف طن زيت عباد، على أن يتم التسليم خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021.

ووصلت أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 الساعة 12 ظهرا، على أن تكون باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.