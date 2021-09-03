بسبب الدوامات.. غرق شاب وسيدة وإنقاذ ثالث في شاطئ بورسعيد

لقي شاب وسيدة مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادثي غرق مختلفين، وجرى إنقاذ ثالث من الغرق على شاطئ بورسعيد أثناء وجودهم للتنزه على الشاطئ.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بغرقهما نتيجة الدوامات

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على محمود عادل حسام الدين عطية، 23 عامًا، جثة هامدة بعد أن جرى انتشاله من البحر المتوسط بعد ساعة من فقدانه في المياه بمنطقة دوامات بحرية بحي العرب.

وتم نقل جثة الشاب بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المبرة، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بالوقوف على ملابسات الحادث حتى التصريح بالدفن، كما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي العرب.

على جانب آخر، تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة لقيت مصرعها غرقا في مياه شاطئ بورسعيد.

وجرى انتشال جثة المتوفاة، وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أنها تدعى راوية هاشم المغازي، 41 عامًا، من الإسماعيلية وجاءت مع أسرتها للتنزه على شاطئ بورسعيد، وغرقت نتيجة الدوامات البحرية خلف قرية «النورس»، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة، والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.

إنقاذ رجل من الغرق في شاطئ بورسعيد

كما تم إنقاذ رجل في العقد الخامس من الغرق الآن على شاطئ بورسعيد جرفته الأمواج ناحية الحجر والمجرى الملاحي، يدعى محمد كمال علي من القاهرة، وتم إنقاذه بواسطة منقذي الشاطئ بعد صراع مع الأمواج وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى.

رجال الإنقاذ يحذرون المصطافين من التعمق داخل مياه البحر

وحذر رجال الإنقاذ المصطافين من التعمق داخل مياه بحر بورسعيد لارتفاع الموج التي يخلفها دوامات، وتم نشر لافتات بطول الشاطئ بتعليمات النزول لمياه البحر التي جاءت كالتالي:

- النزول لمياه البحر من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

- الأطفال مسؤولية ذويهم

- اتباع تعليمات المنقذين على الشاطئ