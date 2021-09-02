العثور على جثة شاب غرق في مياه النيل بالقاهرة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب غريق في مياه النيل بدائرة قسم شرطة قصر العيني بالقاهرة.

وعلى الفور جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة، كما استدعت أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الانقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أنها جثة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين أنه يرتدي ساعة يد ولم يتم العثور على أيه مستندات تدل على هويته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي: لا توجد إصابات ظاهرية بالجثة

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بالمتوفى أنه في العقد الثالث من العمر، كما تبين عدم رصد إصابات ظاهرية في جثمانه، وجرى أخذ عينات منه وإرسالها إلى المعمل الكيماوي تمهيدا لتحليلها، للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

فريق بحث لكشف هوية الشاب الغريق

وفي السياق نفسه، تولى فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل فحص جميع بلاغات التغيب في جميع أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى تصوير الجثة وتوزيع الصور على جميع أقسام الشرطة، حتم يتم التعرف على المتوفى.