وزير الشباب يشارك في فعاليات منتدى قادة المستقبل بالغردقة

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات منتدى قادة المستقبل بالغردقة، في دورته الثالثة بالمدينة الشبابية، بمشاركة 100 شاب وشابة، من مختلف محافظات الجمهورية بالغردقة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية

كما تفقد وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعمال التطوير بالمدينة الشبابية بالغردقة، على مساحة 20 فدانا وتطل على مياه البحر الأحمر، بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه، وتشمل صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلي، ومسرح، وصالة جمانزويوم، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهي والحدائق وملاعب نجيل صناعي وإكليرك خماسي، وإكليرك متعدد وإكليرك تنس أرضي، وملعب كورة شاطئية رملي.

فعاليات منتدى قادة المستقبل

كانت وزارة الشباب والرياضة، أطلقت فعاليات مُنتدى قادة المستقبل في نسخته الثالثة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 100 شاب وشابة، من مختلف محافظات الجمهورية، وتختتم فعاليته اليوم بمدينة الغردقة.

صبحي: قادة المستقبل يهدف لإعداد كوادر شبابية

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن منتدى قادة المستقبل يهدف إلى إعداد كوادر شبابية مصرية فاعلة في المجتمع، ومؤثرة بشكل إيجابي في محيطها الجغرافي، وتوجيه الوعي الشبابي بشكل إيجابي، َوذلك في إطار الرعاية والاهتمام اللذين يحظي بهما شباب مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإيمانه بدور الشباب الفعال وقدرته على تحمل المسؤولية بكل كفاءة وفعالية، وتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.