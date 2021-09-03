«خليكي بعيدة».. تفاصيل 9 أيام عانت فيهم هنا الزاهد من كورونا (فيديو)

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تفاصيل إصابتها بوباء كورونا، موضحة أنها كانت تستعد للسفر إلى إحدى الدول، وأجرت المسحة التي يجب أن يفعلها كل من يرغب في السفر، وجاءت نتيجتها سلبية ولم تكن تعاني من أي مشكلة صحية.

وبعد ذلك، وخلال تصويرها لأحد مشاهد مسلسل «حلوة الدنيا سكر» مع الفنان أحمد حاتم، فوجئت بالمساعدة الخاصة تقترب منها وتصرخ قائلة: «يا أستاذة إنتِ عندك كورونا».

هنا الزاهد: «أول ما الممثلين عرفوا كلهم لبسوا الكمامات»

وأضافت «الزاهد»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على شاشة «cbc»، حينها لاحظت أن أحمد حاتم ينظر إليها وكل الفنانين وصناع العمل ويرتدون الكمامات سريعة.

وتابعت الفنانة: «بدأت اترعش واتوتر، ومن ساعة ما جت كورونا أصلا وأنا ملتزمة وبألبس الماسك وبعقم وبخاف أوي، ومكنتش بقلع الماسك غير عشان أصور المشهد، فبدأت أسال نفسي يجيلي كورونا ده أنا الوحيدة اللي كنت ملتزمة، فبدأت أتوتر، ولقيت المخرج خالد الحلفاوي بيقولي اهدي لو عندك كورونا فكلنا لبسنا، ولسه بقول لأحمد حاتم هنعمل إيه كان يوم التصوير اتفركش وخلاص بقى».

هنا الزاهد: «عملت مسحة بعد 9 أيام وطلعت سلبية»

وأردفت الفنانة أنه بعد 9 أيام فقط من معرفتها بإصابتها بكورونا أجرت مسحة جديدة أظهرت شفائها من الفيروس، لكن العدوى انتقلت إلى شقيقتها.

هنا الزاهد: «لما جالي كورونا اتخانقت خناقة كبيرة أوي مع أحمد فهمي»

وأشارت إلى أنها تشاجرت مع زوجها الفنان أحمد فهمي بمجرد معرفتها بإصابتها بوباء كورونا، كاشفة: «لما جالي كورونا اتخنقت مع أحمد خناقة كبيرة جدا، لأني كنت عاملة عهد معاه أنه هو لما يجيلوا كورونا عمري ما هسيبه وهقعد جمبه وبتاع، ومش مهم الدنيا رومانسية أوفر يعني، بس لما جالي أنا كورونا لقيته بيقولي أبعدي عني متقربيش وبيكلمني من ورا الإزاز، والحاجات دي أثرت في نفسيتي أوي».

هنا الزاهد: «لو أحمد فهمي هو اللي كان جاله كورونا مكنتش هعمل معاه كدا»

وأردفت «الزاهد»، أنها قالت حينها لزوجها: «على فكرة لو أنت اللي كانت اللي عييت مكنتش هعمل فيك كدا، فلقيته بقى واقف ورا الأزاز ومش عايز يتعامل معايا».

ونبهت أن الصورة التي نشرتها في هذا التوقيت رفقة زوجها من خلف الزجاج كانت قبل ساعتين فقط من هذه المشاجرة.

وواصلت: «قالي: تعالى نتصور أنا وأنتي، قولته: تعالى طب هتقف وجمبي ولا لاء وبجس نبضه أشوفه هيعمل إيه وهيضحي عشاني ويقف جمبي، أنا أوفر أوي، وعادي هيتعدي معايا وخلاص بقى، فلقيته بيقولي: لا لا هقف ورا الأزاز وصورينا عشان كدا كنت مضايقة أوي في الصورة دي».

هنا الزاهد: تركت منزل الزوجية بعد إصابتي بكورونا

وردا على ذلك على الموقف، صرحت «الزاهد» أنها قالت لزوجها حينها أنها ستترك البيت وستذهب إلى منزل والدتها التي استخدمت حجرتها به كحجر منزلي لها.

واستطردت: «كان بيجيلي كل يوم في الجنينة اللي تحت عند ماما، ويقولي: إنتِ كويسة، فرد عليه: تمام بس وأنا مضايقة أوي، وقعدت مضايقة منه أوي 9 أيام».

وأوضحت «زاهد»، أن ما عمله زوجها معها خلال إصابتها بكورونا كان لديه حق فيه.