«تحت التلاتين».. هنا الزاهد تكشف عن عمرها الحقيقي .. (فيديو)

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال حديثها عن أحداث مسلسلها «حلوة الدنيا سكر»، لافتة إلى أن الكثيرين لم يتخيلوا أنها تستطيع خوض بطولة لعمل فني في هذا السن الصغير.

ناس في الوسط الفني معروفين قالولي عمرك ما هتعملي بطولة

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم: «ناس من الوسط الفني معروفين قالولي عمرك في الوقت ده أو السن ده عمرك ما هتعملي بطولة، لأن دي حاجة كبيرة وخطة كبيرة، كنت عندي ساعتها 26 سنة، يعني السنة اللي فاتت».

أول بطولة ليا كانت خضة

وتابعت: «أنا اتصدمت وكانت خضة بالنسبة لي إنهم يعرضوا بطولة مسلسل 45 حلقة في الأول بعد كدة بقى 40 حلقة، فكانت خضة ولكن الحمد لله عدت، أنا كنت متوترة».

هنا الزاهد لـ منى الشاذلي: عمالة أقول يارب لساني ميفلتش»

ومازحت هنا الزاهد الإعلامية منى الشاذلي قائلة: «أنا عمالة أقول يا رب لساني ميفلتش في الحلقة زي كل مرة، يا رب أمسك لساني شوية، أنا أول ما بقعد في الكرسي ده بكر».

هنا الزاهد ومحمد الكيلاني يغنيان «لقيت الطبطبة»

وطلبت الإعلامية منى الشاذلي من هنا زاهد الغناء مع محمد الكيلاني، فقررا غناء «لقيت الطبطبة» لحسين الجاسمي، وذلك ضمن فقرة خصصتها «الشاذلي» ببرنامجها.

وأوضحت خلال الحلقة أنها قدمت أكثر من حكاية خلال مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، كاشفة أنها أحبت بشكل كبير كل الشخصيات التي قدمتها بهذا المسلسل، لكنها وقعت في عشق شخصية واحدة فقط من بينهن، وهي شخصية «هنادي»، معللة ذلك بأن سمات تلك الشخصية مختلفة معها بشكل تام.