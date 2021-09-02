«بتعوم مع السلاحف».. كواليس رحلة هنا الزاهد مع زوجها بتنزانيا.. (فيديو)

عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو في بداية حلقة اليوم الخميس، من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، يكشف كواليس وتفاصيل رحلة الفنانة هنا الزاهد الأخيرة إلى تنزانيا وعدة دول خلال الشهر الماضي رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.

هنا الزاهد تستمتع رفقة أحمد فهمي بالحياة البرية خلال رحلتهما بتنزانيا

وافتتحت الإعلامية منى الشاذلي الحلقة على شاشة cbc، بالفيديو المذكور، الذي ظهرت به هنا زاهد وزوجها في حالة استمتاع كبيرة بالحياة البرية رفقة الحيوانات بدولة تنزانيا، حيث ظهرت وهي تسبح رفقة زوجها مع السلاحف بأحد الأنهار، كما ظهرت وهي تمازح قردًا حاول «عضها».

وخلال الفيديو لم تستطيع هنا الزاهد عدم الكشف عن خوفها الشديد من الحيوانات بشكل عام، لدرجة أنها كانت تصرخ بشدة مع أي تلامس لها بأي حيوان.

هنا الزاهد تنشر صورا لها خلال حلقتها مع منى الشاذلي

واحتفالا باستضافة الإعلامية منى الشاذلي لهنا الزاهد، نشرت الأخيرة مجموعة صور لها خلال تسجيل الحلقة عبر حسابها الموثق على تطبيق تبادل الصور الشهير «إنستجرام».

ظهرت هنا الزاهد خلال الحلقة بإطلالة بيضاء

وظهرت هنا الزاهد خلال الحلقة بإطلالة بيضاء كاملة مكونة من «جمبسوت» أبيض بالكامل، وخلال نفس الحلقة استضافت الإعلامية الفنان والمطرب محمد كيلاني، بالإضافة إلى والدة هنا الزاهد.

وشهدت الشهور الأخيرة عرض أول تجارب الفنانة هنا الزاهد مع البطولات الدرامية المطلقة، حينما قامت ببطولة مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي قدمت فيه أكثر من حكاية منفصلة، وشاركها في بطولته العديد من النجوم كان من بينهم الفنانين أحمد حاتم ومحمود عبدالمغني ومحمد كيلاني بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.