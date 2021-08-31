«التعليم» تعلن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وكذلك الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية، موضحة أن المادة الرابعة من القرار الخاص بالرسوم المدرسية تؤكد تحصيل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والجهات الأخرى.

وأضافت الوزارة، أن هذه الرسوم يتم تحصيلها على اشتراكات النشاط الرياضي والكشفي والنشاط الاجتماعي والنشاط الفني والتربية البيئية والسكانية والصحية والمكتبات المدرسية المقررة بلوائحها الداخلية المعتمدة أو الفئات التي تحصلها المدراس الرسمية لهذه الأنشطة، بجانب اشتراكات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.

وأوضحت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية هما أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد بذلك.