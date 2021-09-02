«التعليم» تصدر تعليمات جديدة للمديريات بشأن المصروفات الدراسية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مسؤولي التوجيه المالي والإداري بمديريات التعليم في جميع المحافظات، بضرورة متابعة تنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسية الجديد 2021/2022، وإعداد الكشوفات النهائية بأسماء جميع الطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية، وذلك في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

«التعليم»: تحصيل جميع المصروفات الدراسية إلكترونياً

وأضافت الوزارة، أن فريق التوجه المالي والإداري بكل مديرية هو المسؤول عن متابعة تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بمصروفات العام الدراسي الجديد، مؤكدة حرصها على متابعة هذه التعليمات مع جميع مديريات التربية والتعليم، لافتة إلى أن جميع المصروفات الدراسية يتم تحصيلها من منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها على مستوى الجمهورية.

لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب غير التي تم الإعلان عنها

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجوز للمدرسة صرف جميع متحصلات الأنشطة الطلابية والخدمات الإضافية لصالح الطلاب والعملية التعليمية وفقاً للقرارات الوزارية، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب غير التي تم الإعلان عنها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب تسديد رسوم شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما في مستواها مقابل استخراج رقم جلوس بدل تالف أو فاقد، بمقابل 25 جنيها لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، و50 جنيهاً بدل تالف أو فاقد لرقم الجلوس لطلاب شهادة الدراسة بالثانوية العامة وما في مستواها.

تسديد المصروفات الدراسية بموجب الرقم القومي للطالب

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تسديد هذه المصروفات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بموجب الرقم القومي للطالب، لافتة إلى أن طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة يسددون مبلغ 1500 جنيه نظير خدمات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية وهي الآتي:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- مدارس شمال سيناء.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء المرأة المعيلة.

- ذو الاحتياجات الخاصة.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر.

- الطلاب يتامى الأب.

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.