قيمة وطرق تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021- 2022
كتب:
أميرة فكري
04:10 م | الخميس 26 أغسطس 2021
صورة أرشيفية
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يبحث أولياء أمور طلاب جميع المراحل التعليمية، عن قيمة وطرق تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021- 2022 ، الذي ينطلق 9 أكتوبر المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أن نظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد سيكون حضوريا بشكل منتظم.
وقال وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي سيكون نظاميا، بحضور يومي للطلاب والمعلمين والإداريين، وسيتم تفعيل الحضور والغياب، وستكون المصادر الرقمية و«الأون لاين»، مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء، مؤكدا أن الوزارة بصدد تطعيم جميع العاملين والمعلمين بقطاع التعليم، وسيتم منع أي معلم أو إداري لم يحصل على لقاح كورونا من الدخول للمدرسة حفاظا على صحة الطلاب والعاملين.
قيمة تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد: 500 جنيه للثانوية العامة
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 كالتالي للمدارس الحكومية:
- من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية 300 جنيه.
- من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه.
- من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه.
- الصفوف التعليمي الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات 200 جنيه.
طرق تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة وطرق تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 وتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني كالتالي:
- منافذ البريد المصري على مستوى الجمهورية.
- منافذ شركة فوري على مستوى الجمهورية.
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