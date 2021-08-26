طريقة وأماكن دفع المصروفات الدراسية في العام الجديد 2021/ 2022

في هذا الوقت من كل عام يبدأ الحديث عن العام الدراسي الجديد، وعن طبيعة الدراسة والمصروفات الدراسية، وهو ما أوضحته وزارة التربية والتعليم الفني، إذ حددت أماكن سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم في العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن سداد قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل 2021/2022.

أماكن تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022

وأضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه يجرى سداد الرسوم ومصروفات العام الدراسي الجديد والغرامات والاشتراكات، من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها أبرزها مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبعض الشركات الأخرى.

- كافة منافذ البريد المصري على مستوى الجمهورية.

- كافة منافذ شركة فوري في مختلف المحافظات.

كل ما على الشخص هو التوجه لمكاتب البريد أو منافذ شركة فوري بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، ويكون إيصال السداد يشمل مسوغات قبول الملف.

قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 وهي كما يلي:

- تصل قيمة المصروفات الدراسية من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية إلى 300 جنيه.

- وتصل قيمة المصروفات الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه في العام.

- وتصل قيمة المصروفات الدراسية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي إلى 500 جنيه في العام.

- وتصل قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف التعليمية الثانوية الفنية بكل أنواعها إلى 200 جنيه في العام.