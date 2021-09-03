مصرع طفل وإصابة 10.. حصيلة حوادث الطرق بكفر الشيخ اليوم

لقى طفل مصرعه، وأصيب 10 آخرون في 4 حوادث سير متفرقة، اليوم الجمعة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم للمستشفيات والتعامل مع الإصابات.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارتين الأولى بمصرع طفل من عزبة هنداوي بمركز الرياض، في حادث سيارة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الرياض المركزي، وتبين أن الجثمان لـ«صالح رضا صالح»، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تلقت غرفة العمليات إشارة بوقوع حادث سير في شاطئ السلام بمصيف بلطيم، أدى لإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبين التقرير الطبي إصابة كل من: مبروكة رزق الديب، 68 سنة، من وادي النطرون بمحافظة البحيرة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونيفين فتحي جاب الله، 47 سنة، من القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شعبان حسن، 19 سنة، بجرح تهتكي بالساق اليمنى، من شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونجلاء شحاتة السيد، 40 سنة مصابة بكدمات وسحجات، من محافظة البحيرة، وحالتهم مستقرة.

حادث على الطريق الدولي بنطاق كفر الشيخ

بينما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق محافظة كفر الشيخ، بالقرب من كمين رشيد، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، لقربه من موقع الحادث.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رصدت وقوع حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة وبالقرب من كمين رشيد الحدودي بين محافظة كفر الشيخ، والبحيرة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف من تمركزات الطريق الدولي الساحلي، إلي موقع البلاغ لنقل المصابين إلي مستشفى رشيد المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث سيارتين

كما أصيب 3 أشخاص في حادث سيارتين على رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم - كفر الشيخ، بالقرب من نطاق الوحدة المحلية بغرب تيرة، حيث قفزت سيارة من الطريق المقابل أعلى الرصيف ما أدي لاصطدامها بأخرى وأصيب 3 أشخاص بينما جرى كسر عمودي إنارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.