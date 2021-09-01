أسماء المصابين الـ6 في حادث تصادم سيارتين بدسوق

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين «ملاكي وميكروباص» في تقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونقل المصابون لمستشفى دسوق العام، لإجراء الإسعافات لهم.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الصحة قد تلقت إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بتقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وتبين إصابة «نادر ا.م»، 25سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد ه. ش»، 12 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«فاطمة م. ب»، 47 سنة، مصاب بكدمات بالوجه، و«مصطفى م. ب»، 37 سنة، مصاب بكسر في الساق، و«مجدي م. س»، 31 سنة، مصاب بكدمات بالوجه والرأس، و«أحمد ف.ع»، 31 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى دسوق العام، وتحرر محضر بالواقعة.