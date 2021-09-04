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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | السبت 04 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

من سلبيات مولود برج الأسد حبه للسيطرة والقيادة قد يجرفه أحيانًا إلى الغطرسة وعدم تقبّل آراء الآخرين ويغلب عليه الكبرياء والعناد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

الوضع الفلكي يتحسن ويمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في برجك مما يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

 

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