إنقاذ 35 حالة غرق وتسليم 360 طفلا تائها إلى ذويهم بمصيف رأس البر

شهد مصيف رأس البر انتهاء استقبال المصطافين والرواد، خلال توقيت العمل بالشاطئ، من أول ضوء حتى آخر ضوء، بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 سيارات إسعاف، وتم اليوم إنقاذ 35 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 360 طفلا تائها إلى ذويهم، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مصيف رأس البر مقصد زوار المحافظات المجاورة

ويتوافد الزوار على مصيف رأس البر، الذي يُعد مقصدا لزوار اليوم الواحد، القادمين من المحافظات المجاورة مثل الدقهلية، والغربية وكفر الشيخ، لقضاء إجازة ممتعة يوم الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية موجة حارة.

4 شواطئ عامة و12 ألف شقة سكنية مفروشة

وتعتبر مدينة رأس البر واحدة من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز بطقسها المعتدل، مما يجذب روادها من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضم 4 شواطئ عامة وشاطئا واحدا خاصا بفندق «شتيجنبرجر»، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى 12 ألف شقة سكنية مفروشة، و33 فندقا سياحيا وشعبيا، باختلاف درجاته من ثلاث إلى أربع إلى خمس نجوم.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 إلى 250 جنيها، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، فله تسعيرة خاصة به.