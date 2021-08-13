إنقاذ 40 حالة من الغرق وتسليم 415 طفلا تائها لذويهم بمصيف رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، إقبالا كثيفا من المواطنين، اليوم الجمعة، على مصيف رأس البر، حيث توافد الآلاف من المصطافين خلال توقيت العمل بالشاطئ، منذ أول ضوء للنهار حتى آخر اليوم، وتواجدت إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية، بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 سيارات إسعاف.

إنقاذ 40 حالة من الغرق وتسليم 415 طفلا تائها لذويهم

وتم اليوم إنقاذ عدد 40 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 415 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رأس البر مقصد رواد المحافظات المجاورة

ويعد مصيف رأس البر مقصدا لزوار اليوم الواحد والقادمين من المحافظات المجاورة مثل الدقهلية، والغربية وكفر الشيخ، لقضاء إجازة الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية موجة حارة.

وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز بطقس معتدل يجذب رواده من مختلف أنحاء الجمهورية.

5 شواطئ عامة وخاصة و12 ألف شقة سكنية مفروشة

وتضم المدينة 4 شواطئ عامة وشاطئا واحدا خاصا بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى 12 ألف شقة سكنية مفروشة، و33 فندقا سياحيًا وشعبيًا، باختلاف درجاته من ثلاث وأربع وخمس نجوم.