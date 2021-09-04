حظك اليوم برج العذراء السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج العذراء جمال المنظر والترتيب، فهو يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيداً عن الفوضى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فيما يعود عليك بالفائدة واعمل في صمت.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

اليوم تجنب الفخر والزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.