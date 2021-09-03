أحمد الطاهري عن جهود مصر لإجلاء أفغان للمكسيك: نمد أيادينا لنجدة البشر

علق الإعلامي أحمد الطاهري، على بيان الحكومة المكسيكية وشركة فيسبوك اللتين قدمتا فيه الشكر إلى الحكومة المصرية على ما قدمته من مساعدات لا تقدر بثمن لإجلاء مواطنين أفغان وعاملين بالشركة إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي.

عدد الأفغان الذين وصلوا للمكسيك 175 فردا

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم، أن الحكومة المكسيكية أصدرت بيانا رسميا اليوم أشارت فيه إلى أن 175 مواطنا أفغانيا وصلوا لمطار مكسيكو سيتي الدولي، يضمون عاملين في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشطاء وصحفيين مستقلين وعائلتهم من بينهم 75 طفلا.

وأوضح أن البيان أشار أيضا إلى أن المجموعة وصلت إلى المدينة المكسيكية على متن أول رحلة لشركة مصر للطيران تهبط في المكسيك، كما أوضحت حكومة المكسيك أن ذلك تم بفضل العمل الذي قامت به سفارة المكسيك في كل من إيران والإمارات ومصر، واصفة هذه المساعدة من الحكومة المصرية بأنها لا تقدر بثمن.

وأشار إلى أن مصر دولة محورية كبرى في منطقة الشرق الأوسط تمد أيديها إلى وسط آسيا لنجدة البشر وتنقلهم إلى أقصى أمريكا اللاتينية في المكسيك.

وتابع: «الدولة دي اسمها مصر واللي بإذن الله هتفضل مصر العظمى، وذلك ردا على مَن زعموا بأن إجلاء الدولة المصرية لمواطنيها من أفغانستان كان فوتوشوب ومسرحية».

حضارة مصر والعراق بؤر من النور الخالص

وعلق «الطاهري» على رسالة الرئيس السيسي للشعب العراقي خلال زيارته لبغداد منذ أيام، قائلا: «من حق الشعب العراقي العظيم أن يفخر بحضارته، حضارة كبرى ما بين الرافدين، سومر وبابل وآشور، حضارة عظيمة تتلاقى مع عظمة الحضارة المصرية، بؤر من النور الخالص، في الوقت اللي كانت فيه أعتى الإمبراطوريات الحديث إما أراضي فضاء أو إما مجموعة من الهمج بلا تاريخ أو مُنجز حضاري».