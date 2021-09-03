قبل نهاية تنسيق المرحلة الثانية.. اعرف آخر موعد لتسجيل الرغبات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن تنسيق المرحلة الثانية، بدأ الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، أمام الطلاب الذين لم يرشحوا لأي من الجامعات الخاصة في تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحاً أن آخر موعد لتسجيل الرغبات غدا السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» آخر موعد لتسجيل الرغبات، وتنسيق المرحلة الثانية، ورابط تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات، والكليات المتاحة لطلاب علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم والتعليم العالي، على مدار الساعة، بالتزامن مع تنسيق الثانوية العامة بمراحله المختلفة.

رابط تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات

أتاحت التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات عبر البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية لجميع طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مؤكدة أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، ويمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثانية من خلال الضغط هنا.

آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية

نوهت التعليم العالي بأن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية، غدا السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، موضحة أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة كالآتي، الشعبة الأدبية 58.05%، شعبة علمي علوم 62.07 %، وشعبة علمي رياضة 62.07 %.

الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

ـ كليات التربية.

ـ كليات الآداب نظام وانتساب.

ـ كليات الحقوق نظام وانتساب.

ـ كلية السياحة والفنادق.

ـ كليات الخدمة الاجتماعية.

الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة رياضيات

ـ بعض كليات الهندسة.

ـ الحاسبات والمعلومات.

ـ الذكاء الاصطناعي.

ـ التخطيط العمراني.

ـ فنون جميلة عمارة.

ـ الجامعات التكنولوجية.

ـ الاقتصاد والعلوم السياسية.

ـ الألسن.

ـ الإعلام.

ـ باقي الكليات النظرية.

الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم

ـ الطب البيطري.

ـ التمريض.

ـ العلوم.

ـ الزراعة.

ـ الجامعات التكنولوجية.

ـ الحاسبات والمعلومات.

ـ الذكاء الاصطناعي.

ـ الاقتصاد والعلوم السياسية.

ـ الألسن.

ـ الإعلام.

ـ باقي الكليات النظرية.